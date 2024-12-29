شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الامتحانات فى جميع المعاهد الأزهرية بسبب طقس غدا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المنطقة الأزهرية التعليمية بالإسكندرية، تأجيل الامتحانات غدًا، الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، بناءً على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

وسيتم تأجيل امتحانات يوم غد إلى اليوم التالي لآخر يوم من الامتحانات المجدولة، وبالنسبة لامتحان المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، سيتم إجراؤه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

والفئات التى تحصل على إجازة هى:



* العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪

* الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.



ويستثنى من ذلك القرار كل من :

* القيادات التعليمية بجميع الادارات التعليمية

* أطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



يأتى ذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية ، بالتزامن مع نوة " رأس السنة" ،و في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.



