شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 01 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 47: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م
وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 2:49 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 2:41 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 2:39 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:19 م
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 50: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م
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