شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 01 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 2:49 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:24 صموعد صلاة الظهر 12:03 مموعد صلاة العصر 2:49 مموعد صلاة المغرب 5:07 مموعد صلاة العشاء 6:31 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15 صموعد صلاة الظهر 11:54 صموعد صلاة العصر 2:41 مموعد صلاة المغرب 5:01 مموعد صلاة العشاء 6:23 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 50: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م

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