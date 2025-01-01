شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة عليهم وعلى مصرنا الحبيبة.

ودعا وزير الأوقاف الله -عز وجل- أن يجعل العام الجديد عامًا للرخاء والاستقرار في مختلف أرجاء مصر، والعالم أجمع، وأن تتوقف فيه كافة أشكال العنف والنزاعات المسلحة، وتتحقق فيه رفاهية الإنسانية.

وتمنى الدكتور أسامة الأزهري أن يكون هذا العام فرصة لتعزيز التعاون بين الشعوب ونشر المحبة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل مكروه وسوء.