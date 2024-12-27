شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء مساء الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في تمام الساعة السابعة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25- 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 3.5 متر، والضغط 1010، وحالة البحر مضطربة جداً، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.