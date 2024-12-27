شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوى يضرب جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 21:02 بتوقيت غرينيتش الخميس.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالا وخط طول 142.22 درجة شرقا.

ولا توجد معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال حتى الآن.