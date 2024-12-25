مسؤول: سرطان عنق الرحم ليس الأكثر شيوعًا.. لكنه قابل للقضاء عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، أن القيادة السياسية عازمة على إحداث نقلة نوعية في مجال علاج الأورام بمصر، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في محاربة فيروس سي وسرطان الثدي، مما أسهم في تشخيص الحالات في مراحل مبكرة.

وأضاف حمادة، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق حملة "من بدري أمان"، أن سرطان عنق الرحم ليس من الأورام الأكثر شيوعًا، ولكنه قابل للقضاء عليه، إذ تسعى منظمة الصحة العالمية لإنهاء المرض بحلول عام 2030.

وأوضح أن الفيروس الحليمي هو المسبب الرئيسي للمرض، مؤكدًا أهمية استهداف الفئات الأكثر عرضة، بما في ذلك المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل ضمن إطار 4 محاور رئيسية تتعلق بعلاج الأورام السرطانية، مع التركيز على التوعية المجتمعية وبناء القدرات البشرية اللازمة للتشخيص والاكتشاف المبكر، مؤكدا أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية والدور المجتمعي في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح حمادة أن التطعيم ضد الفيروس الحليمي يُعطى للفئات الأكثر عرضة.

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