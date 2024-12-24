شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد سلعة الغذاء للمواطنين بعد نجاح مبادرة وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأسابيع الماضية أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين مبادرة سوق اليوم الواحد ، وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أول سوق بمحافظة الإسكندرية، ثم افتتح الوزير العديد من فروع سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات الفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية.

كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى التوسع فى إقامة سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذا توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وكذلك السلع غير الغذائية مثل المنظفات وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية من منتجات بجودة عاليا وبأسعار مخفضة من 20 إلى 30% .