شكرا لقرائتكم تقديم مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف البوندسليجا المثيرة في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة مع مباراة مثيرة في الجولة 17 بين بايرن ميونيخ وهوفنهايم في 15 يناير 2025، ومن المتوقع أن تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا الشهير في ألمانيا.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب البوندسليجا برصيد 29 نقطة من أول 11 مباراة له، وهم حاليًا بلا هزيمة ولم يفقدوا نقاطًا سوى مرتين طوال الموسم في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب السابق توماس توخيل.

ويتقدم بايرن ميونيخ بست نقاط على صاحب المركز الثاني المفاجئ آينتراخت فرانكفورت.

وعانى بايرن من موسم 2023/24 المخيب للآمال تحت قيادة توماس توخيل حيث أنهوا الموسم بدون قطعة فضية واحدة، وخسروا كأس السوبر الألماني 2023 بنتيجة 3-0 أمام آر بي لايبزيج وتم إقصاؤهم في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا من قبل بطل النهاية ريال مدريد، كما عانى الفريق من خسارة مفاجئة في الدور الثاني من كأس ألمانيا أمام نادي ساربروكن.

واحتل الفريق في النهاية المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت صاحب المركز الثاني و18 نقطة خلف باير ليفركوزن حامل اللقب لينهي سلسلة من 11 لقبًا متتاليًا في الدوري الألماني.

وأدت أحداث الإحباط إلى إقالة المدرب الألماني توماس توخيل الذي حل محله فينسنت كومباني.

دخل الفريق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البلجيكي على أمل استعادة اللقب الذي خسره أمام باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو في الموسم السابق.

وانضم المدافعان ماتيس دي ليخت ونصير مزراوي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف، بينما انتقل لاعب الوسط المهاجم مالك تيلمان إلى بي إس في أيندهوفن.

وجلب الفريق في المقابل الجناح الفرنسي الشاب ميشيل أوليس من كريستال بالاس وجواو بالينها من فولهام.

كما انضم المدافع هيروكي إيتو من فريق شتوتجارت في الدوري الألماني، بينما انضم الدولي الإنجليزي إريك داير الذي قضى نصف الموسم السابق على سبيل الإعارة في النادي، في صفقة انتقال مجانية من ناديه السابق توتنهام هوتسبير.

وبدأوا موسم الدوري بفوز خارج أرضهم 3-2 على فولفسبورج، لقد فقدوا نقاطًا في الدوري لأول مرة في تعادل ممتع 1-1 مع بطل الموسم الماضي باير ليفركوزن في أليانز أرينا. وكانت آخر مباراة لهم في الدوري فوزًا 3-0 على أرضهم على أوجسبورج المكون من 10 لاعبين.

وسجل بايرن 36 هدفًا في الدوري واستقبل سبع مرات فقط، ويتصدر المهاجم هاري كين الدوري الألماني من حيث الأهداف برصيد 14 هدفًا.

كما تقدم بايرن ميونيخ إلى الدور الثالث من كأس ألمانيا بعد فوزين بنتيجة 4-0 على أولم وماينز في الجولتين الأولى والثانية على التوالي.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في السجل بثلاثة انتصارات وخسارتين من خمس مباريات. وافتتحوا الموسم بفوز ساحق 9-2 على فريق دينامو زغرب الكرواتي. لكنهم خسروا لأول مرة في الجولة الثانية حيث هزموا 1-0 على يد أستون فيلا بفضل هدف جون دوران في الشوط الثاني.

وخسروا مباريات متتالية في الجولة الثالثة عندما هزموا بشكل مقنع من قبل برشلونة، وسجل المهاجم البرازيلي رافينيا ثلاثية حيث انتهت المباراة 4-1 على الملعب الأولمبي في برشلونة. وكانت آخر مباراة لهم فوزًا صعبًا 1-0 على باريس سان جيرمان المكون من 10 لاعبين.

من ناحية أخرى، كانت بداية هوفنهايم للموسم سيئة للغاية. حتى وقت كتابة هذا التقرير، فهم يحتلون المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط. لقد فازوا ثلاث مرات وتعادلوا ثلاث مرات وخسروا خمس مباريات في الدوري الألماني.

ويمثل موسم 2024/25 موسمهم السابع عشر على التوالي في الدوري الألماني. بعد إنهاء موسم 2023/24 في المركز السابع، ضمنوا الصعود إلى الدوري الأوروبي 2024/25.

وأقيل المدرب الأمريكي بيليجرينو ماتارازو في نوفمبر بعد بداية بائسة للموسم وتم استبداله بمدرب شتورم جراتس السابق كريستيان إيلزر.

وفي الصيف، جلبوا أمثال آدم هلوزيك وألكسندر براس وفالنتين جندري وروبن هراناك لتعزيز صفوفهم.

وبدأوا الموسم بفوز 3-2 على أرضهم على هولشتاين كيل الصاعد حديثًا. ومع ذلك، خسروا لأول مرة هذا الموسم أمام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثاني في الجولة الثانية حيث هُزموا 3-1 خارج أرضهم.

وفي كأس ألمانيا، واجهوا فولفسبورج في الجولة الثالثة في 4 ديسمبر، بعد فوزهم على فورتسبورغر كيكرز ونورمبرج في الجولتين الأولى والثانية على التوالي.

وفي الدوري الأوروبي، هم في مكان خارج التأهل للدور التالي في المركز 25 بخمس نقاط من مبارياتهم الخمس الافتتاحية. وجاء فوزهم الوحيد ضد دينامو كييف في الجولة الثانية عندما ضمنوا الفوز 2-0.

وكانت المواجهات العشر الماضية بين هذين الفريقين عالية التهديف. فاز بايرن ميونيخ بستة من هذه المباريات وفاز هوفنهايم مرتين وانتهت المباراتان الأخريان بالتعادل. كانت آخر مرة حقق فيها هوفنهايم فوزًا في أليانز أرينا في عام 2019.

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تذاكر المباراة

تنطلق المباراة الملحمية في أليانز أرينا في ميونيخ في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

يستضيف الملعب الذي يتسع لـ 75024 متفرجًا هذه المباراة في الدوري بين بايرن ميونخ وهوفنهايم.

قد يتطلب الحصول على تذاكر مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم الكثير من العمل نظرًا لمستوى هذه المباراة. لذا، ننصحك بالبحث في مواقع إعادة بيع التذاكر في حالة نفادها على قنوات كل نادٍ.

أخبار الفريقين والتشكيلات

حتى وقت كتابة هذه السطور، سيضطر بايرن ميونيخ إلى التأقلم بدون هيروكي إيتو (كسر في القدم)، وجوزيب ستانيسيتش (إصابة في الركبة)، وسفين أولريتش (لأسباب شخصية).

ومع ذلك، من المتوقع أن يعود ألكسندر بافلوفيتش وجواو بالينها وليون جوريتسكا للمشاركة في هذه المباراة.

تشكيلة بايرن ميونيخ: مانويل نوير؛ كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، ألفونسو ديفيز؛ جواو بالينها، جوشوا كيميتش؛ مايكل أوليس، جمال موسيالا، سيرج جنابري؛ هاري كين.

يفتقد هوفنهايم إلى المهاجم إهلاس بيبو ولاعب الوسط جريشا بروميل الذي سيغيب بسبب تمزق في الرباط الصليبي. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود المدافع أوزان كاباك للمشاركة في المباراة.

تشكيلة هوفنهايم: بومان (حارس مرمى)، ستاش، جوراسيك، جيندري، أكبوجوما، آرثر تشافيز، برون لارسن، بيشوف، هلوزيك، بيريشا، كراماريتش.

التوقعات

بايرن ميونيخ هو الفريق الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية في الوقت الحالي ولديه ما يكفي من اللاعبين ذوي الجودة العالية لإزعاج أي دفاع في الدوري.

لديهم أفضل هجوم ودفاع في الدوري ومن المتوقع أن يضمنوا أقصى عدد من النقاط ضد هوفنهايم الذي لا يزال يبحث عن الثبات تحت قيادة مدربه الجديد.

بالحكم على التاريخ والشكل، يجب أن يفوز بايرن ميونيخ.

بالمناسبة، الحصول على تذاكر بايرن ميونيخ لهذه المباراة في أوائل عام 2025 في الدوري الألماني أمر مهم.

بايرن ميونيخ 3-0 هوفنهايم