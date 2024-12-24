شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على السلع الأساسية فى سوق اليوم الواحد بالعمرانية.. اللحوم بـ275 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ويوفر السوق، الذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الأساسية، اليوم الإثنين، في سوق اليوم الواحد بالعمرانية.

-الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

-السكر بـ30 جنيهًا للكيلو.

-الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو.

-اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا.

-الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

-كيلو الطماطم بـ6 جنيهات.

-2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ15 جنيهًا.

-كيلو الخيار بـ18 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أبيض "شبكة" بـ35 جنيهًا.

-كيلو الليمون بـ40 جنيهًا.

-كيلو الكوسة بـ15 جنيهًا.

-كيلو الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان العروس أو الأبيض بـ12 جنيهًا.

-الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات.

-كيلو البطاطا بـ8 جنيهات.

-كيلو الجزر بـ10 حنيهات.

-كيلو فلفل الألوان بـ40 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ12 جنيهًا.

-كيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

-كيلو البسلة بـ25 جنيهًا.

-الكرنب البلدي بـ15 جنيهًا.

-الكرنب الأحمر بـ15 جنيهًا.

-القرنبيط بـ20 جنيهًا.

-البروكلي بـ20 جنيهًا.

-كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا.

-كيلو البرتقال بصرة بـ14 جنيهًا.

-كيلو البرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا.

-كيلو البرتقال البلدي "شبكة 2 كيلو" بـ25 جنيهًا.

-كيلو اليوسفي البلدي بـ15 جنيهًا.

-كيلو التفاح الأحمر بـ50 جنيهًا.

-كيلو التفاح الجولد بـ65 جنيهًا.

-كيلو الكانتلوب بـ15 جنيهًا.

-كيلو الرمان بـ30 جنيهًا.

-كيلو الجوافة بـ25 جنيهًا.

-الفراولة "طبق" بـ35 جنيهًا.

يُذكر أن المحافظة، افتتحت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق لليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق آخر بشارع مترو الساقية في حي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.