محافظ الجيزة يشهد غدًا احتفالية تجهيز 150 فتاة من المقبلات على الزواج

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يشهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر، احتفالية تجهيز 150 فتاة من المقبلات على الزواج، بـ 6 أكتوبر.

وكرم محافظ الجيزة، أمس الأحد، 36 لاعبًا ولاعبة ومدربًا وإداريًا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية موسم 2024 بألعاب المصارعة والتايكوندو والملاكمة، وذلك في إطار دعم ورعاية محافظ الجيزة للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات من أبناء المحافظة وتكريمهم نظير تميزهم وتفوقهم.

كما كرم، محافظ الجيزة، الخميس الماضي الموافق 12 ديسمبر 2024، الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التدريبية المنعقدة بـ مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام للمحافظة، بحضور محمد نور السكرتير العام والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية.



