شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات 15 ألف ريال.. وزارة العمل تواصل تلقى طلبات التقدم لوظائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الرابع على التوالي، تواصل وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف بالسعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تتراوح بين 4 آلاف إلى 15 ألف ريال سعودى، وفقا للخبرة.

وقد أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين ، في عدد من التخصصات الهندسية ،والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية،في شركة المياه الخليجية للمقاولات، موضحا أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأن " الوزارة"جاهزة بتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

(1) الـ وظائف المتاحة ومرتبات كل منهم:

1- عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.



3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.



(2) كيفية التقديم للوظائف:

- خصصت وزارة العمل بريد إلكتروني: [email protected]، لإرسال طلبات التقدم للوظائف، وأكدت أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

(3) المستندات المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية.

- جواز السفر "ساري".

- المؤهل.

- شهادة الخبرة "إن وجدت".

(4) مزايا تلك الوظائف:

- علاوات على الأداء.

- توفير تذاكر الطيران.

- توفير سكن.

- توفير الإقامة داخل الموقع.

- توفير التأمين الصحى.

- إمكانية مد العقود.

- ضمان التسوية المالية فى حال إنتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.

- توفير فرص الترقية حسب الأداء.