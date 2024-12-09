شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة ليلا شمال الصعيد.. حالة طقس اليوم بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:23 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:حالة الطقس نهارًا:
-طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:
-طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
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