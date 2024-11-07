شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى ترخص سلاح والأنواع المتاح حملها للمواطنين وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أمنية الموجىالخميس، 07 نوفمبر 2024 06:30 ص
يخضع حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمه ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، ووفقًا لقانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها، حددت مدة ترخيص السلاح النارى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ووفقًل لشروط محدده، يستعرضها الخليج 365 فى السطور التالية.
حدد القانون شروط ترخيص السلاح على النحو التالي:
- إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.
- إلا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.
- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.
- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.
- ذكر الأسباب التى تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.
- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.المستندات المطلوبة لترخيص سلاح
* طلب ترخيص سلاح يقدم بقسم الشرطة التابع له الشخص.
* شهادة المؤهل الدراسي.
* فيش جنائي.
* الموقف من التجنيد.
* تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية.
* مذكرة تشمل مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.
* تقديم شهادة باطنة وشهادة نظر تفيد بحالة المتقدم صحيا.
* 4 صور شخصية.
* توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.
وبعد تسليم المستندات يتم تسليم المتقدم لرخصة السلاح خطابًا معتمدا للتوجه إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات، وفى حالة اجتياز التدريب يسلم خطابًا للشخص من مركز التدريب ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.
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