شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى ترخص سلاح والأنواع المتاح حملها للمواطنين وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

يخضع حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمه ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، ووفقًا لقانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها، حددت مدة ترخيص السلاح النارى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ووفقًل لشروط محدده، يستعرضها الخليج 365 فى السطور التالية.

حدد القانون شروط ترخيص السلاح على النحو التالي:

- إلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- إلا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.



- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.

- ذكر الأسباب التى تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.

- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.

ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

المستندات المطلوبة لترخيص سلاح

* طلب ترخيص سلاح يقدم بقسم الشرطة التابع له الشخص.

* شهادة المؤهل الدراسي.

* فيش جنائي.

* الموقف من التجنيد.

* تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية.

* مذكرة تشمل مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

* تقديم شهادة باطنة وشهادة نظر تفيد بحالة المتقدم صحيا.

* 4 صور شخصية.

* توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

وبعد تسليم المستندات يتم تسليم المتقدم لرخصة السلاح خطابًا معتمدا للتوجه إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات، وفى حالة اجتياز التدريب يسلم خطابًا للشخص من مركز التدريب ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.