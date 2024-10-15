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تراجع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره والصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء.

كما حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 30 درجة، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة 29 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 27 درجة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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