حريق هائل في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

اندلع حريق داخل أحد المباني بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة اللهب وأدخنة كثيفة من أحد المباني في التجمع الخامس.

اندلع حريق داخل مبنى بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة عليه وإخماده.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفع بـ10 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

تبين بالفحض اشتعال النيران داخل أحد المباني بالتسعين الجنوبي، وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع وقوع خسائر في الأرواح.