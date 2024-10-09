المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتزوير مستندات وسرقة أدوات الطباعة في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم التزوير في محررات رسمية وسرقة معدات في منطقة المقطم، وتغريمهم 100 آلف جنيه لكل منهما.

عقدت الجلسة برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة التزوير في محررات وسرقة معدات في منطقة المقطم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9669 لسنة 2023 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2683 لسنة 2023، قيام المتهمين، "شعبان.خ"، و إسلام .ط"، و "فارس.ح"، لقيامهم بالتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لراغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مُثبت بها بيانات مُخالفة للحقيقة، وقيامه باصطناع وتزوير مستندات ليتقدم بها أصحاب الشأن ضمن استمارات طلب الحصول على بطاقات الرقم القومي بمقابل مالي.

وتبين من التحريات بأن المتهمين أقدموا على سرقة 3 طباعات، وجهاز كمبيوتر، وماكينة تصوير، وكمية من الأوراق والمحررات.

ووفق تحريات، فإن المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية تم القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.