ياسمين عز تقدم 3 نصائح للمرأة لجذب الرجل نحوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قدمت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح مهمة للمرأة؛ لجذب الرجل نحوها، مستندة في ذلك إلى كتاب قرأته مؤخرًا، حيث ذكرت أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لجذب الرجل للمرأة.

وأضافت عز، خلال برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن أول هذه الأمور، هو مشاركة المرأة الرجل اهتماماته، حتى لو كانت هذه الاهتمامات تبدو تقليدية مثل كرة القدم، مضيفة: "ممكن تلعبي مع الرجل كرة القدم".

العامل الثاني الذي أشارت إليه عز هو أن تكون المرأة إضافة قيمة في حياة الرجل وأن يكون لها تأثير إيجابي عليه

واستطردت: أما الأمر الثالث، فهو أن تستشير المرأة الرجل في كل الأمور وتجعله محور اهتمامها، مستدركة: "ولو عملتي كل ده؛ بردو هيطلقك في الآخر".