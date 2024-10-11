ما سبب إرتعاش اليدين والرجلين أثناء الشجار

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر الكثير من الأشخاص برعشة في أيديهم أو أرجلهم خلال المواقف العصيبة أو المشاحنات، هذه الظاهرة طبيعية إلى حد كبير، وتحدث نتيجة لاستجابة الجسم للضغط والتوتر، وفقا لـ"ديلي ميل".

أبرز الأسباب وراء هذه الرعشة

زيادة إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين

هذان الهرمونان يُفرَزان بشكل كبير استجابة للتوتر، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وزيادة ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم إلى العضلات استعدادًا للقتال أو الهرب، هذه التغيرات الفسيولوجية يمكن أن تسبب رعشة في الأطراف.

تقلص الأوعية الدموية

يتسبب التوتر في تقلص الأوعية الدموية الصغيرة في الأطراف، مما قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة والرعشة.

توتر العضلات

يزيد التوتر من توتر العضلات، مما قد يؤدي إلى تقلصات غير إرادية ورعشة.

اضطرابات القلق

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق مثل الهلع أو الرهاب الاجتماعي قد يكونون أكثر عرضة للرعشة في المواقف الاجتماعية أو عند الشعور بالتوتر.

حالات طبية أخرى

في بعض الحالات، قد تكون الرعشة ناجمة عن حالات طبية أخرى مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو نقص السكر في الدم، أو بعض الأدوية.

طرق للتعامل مع هذه المشكلة

تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والتأمل، واليوغا، يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم والعقل وتقليل التوتر.

تساعد الرياضة على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج.

الحصول على قسط كاف من النوم يساعد على تجديد طاقة الجسم والتقليل من التوتر.

يمكن أن يكون هذا العلاج فعالًا في علاج اضطرابات القلق والحد من الرعشة.

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