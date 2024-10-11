هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول أكثر من 3 بيضات

محمد اسماعيل - القاهرة - البيض غذاء مغذٍ وغني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، ولكنه مثل أي غذاء آخر، يجب تناوله باعتدال، حسبما ذكر أحمد صلاح.

أسباب عدم الإفراط في تناول البيض

- الكوليسترول

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، على الرغم من أن الجسم ينتج الكوليسترول بنفسه، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول قد يزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الدهون المشبعة

يحتوي صفار البيض أيضًا على دهون مشبعة، والتي يمكن أن تساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الحساسية

بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه البيض، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي، والانتفاخ، وصعوبة في التنفس.

هل يعني ذلك أنه يجب تجنب تناول البيض تمامًا؟

البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامينات B والحديد والسيلينيوم.

التوازن هو المفتاح

يمكن إدراج البيض في نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن بكميات معتدلة.

كم عدد البيضات التي يمكن تناولها يوميًا؟

وأختتم صلاح:" تعتمد الكمية على عدة عوامل مثل العمر، والصحة العامة، ومستوى الكوليسترول في الدم، ونظامك الغذائي العام، بشكل عام، يوصى بتناول بيضة أو بيضتين في اليوم كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن".

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