ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الحليب والمشروبات الغازية معًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يبدو الجمع بين الحليب والمشروبات الغازية مغريًا للبعض، لكن هذا المزيج ليس الأفضل لصحتك.

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول، إليك بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول هذين المشروبين معًا

اضطراب الجهاز الهضمي

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، قد يؤدي تناول الحليب والمشروبات الغازية معًا إلى زيادة إنتاج الغازات وانتفاخ البطن، وذلك بسبب التفاعل بين السكريات الموجودة في المشروبات الغازية والبكتيريا الموجودة في الأمعاء، كما يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم والإسهال لدى بعض الأشخاص.

تقليل امتصاص المعادن

يحتوي الحليب على الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان، ومع ذلك، فإن حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية يمكن أن يقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة العظام على المدى الطويل.

زيادة الوزن والسمنة

تحتوي كل من الحليب والمشروبات الغازية على كمية عالية من السعرات الحرارية، وخاصة المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، تناول هذه المشروبات بانتظام معًا يمكن أن يساهم في زيادة الوزن والسمنة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

تآكل الأسنان

تحتوي المشروبات الغازية على أحماض تهاجم مينا الأسنان وتسبب تسوسها، شرب الحليب بعد المشروبات الغازية قد يساعد في تخفيف بعض من هذا التأثير، ولكن من الأفضل تجنب شرب أي منهما بشكل متكرر للحفاظ على صحة الأسنان.

اقرأ أيضا:

احذر من هذه الأعراض.. 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الجسم

3 علامات خفية تدل على تضخم الكبد وسرطان الطحال.. احذرها

مراهق يواجه إعاقة مدى الحياة بسبب تصرف معلمه.. هذا ما فعله

القدر يبتسم لك.. 5 أبراج ستفتح لها أبواب السفر والثروة

هل أحلامك في المنام تتحقق دائما؟.. اعرف السر