كوكتيل مخدرات وميزان حساس.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالإسكندرية ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن الإسكندرية ودمياط من ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث تقدر قيمتها المالية بنحو 4 ملايين جنيه.



وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تحقيق عدة نتائج إيجابية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ففي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وكان بحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 عناصر إجرامية، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، في دائرة مركز شرطة دمياط. وكان بحوزتهم 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو"، بالإضافة إلى فرد خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات، 3 أسلحة بيضاء، ميزانين حساسين، وأدوات لتجزئة وتغليف المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية المسؤولة عن ترويجها.