انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الأولى من شهر أكتوبر، بعنوان "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ"، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى نعمة الله العظيمة التي أنعم الله بها حينما نصر جيش مصر العظيم في حرب أكتوبر وأننا نريد التحلي بروح نصر أكتوبر في كل أوقاتنا من الثبات والوفاء وحب الوطن، وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الثالث من محاور وزارة الأوقاف التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وهو محور بناء الإنسان.

جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع يوم الرابع من شهر أكتوبر الموافق الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1446من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).