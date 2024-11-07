الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في بيروت ليلًا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، بأنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجوّ بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات، مقرّات قيادة وبنى تحتيّة عسكريّة تابعة لـ"​حزب الله​" في ​بيروت​". وادّعى أنّ "قبل الغارات، تمّ اتخاذ عدة إجراءات لتقليل احتماليّة وقوع إصابات بين المدنيّين، بما في ذلك توجيه تحذيرات مسبقة لسكان المنطقة".

وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات عنيفة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، استهدفت مناطق حارة حريك، تحويطة الغدير، والأوزاعي في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت. وقد أُفيد عن وقوع أضرار في إحدى قاعات مطار بيروت الدّولي، جرّاء غارة إسرائيليّة قريبة من أحد مدارجه، وتحديدًا في منطقة الأوزاعي.