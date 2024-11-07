افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على 3 دفعات مستهدفا بلدة ديرعامص. كما شن غارات على اطراف محرونة وعلى بلدات معروب وتبنين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت معروب وتبنين وديرعامص ومحرونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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