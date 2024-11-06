30 صورة لحقائب هيفاء وهبي.. يصل سعر الواحدة لأكثر من 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيقونة للموضة والأناقة، حيث تلهم ملايين المتابعين بإطلالاتها الجريئة وأزيائها الفاخرة.

ولا يكتمل أي ظهور لها دون حقيبة يد فاخرة من أرقى الماركات العالمية.

في السطور التالية، إليك أبرز الحقائب التي ظهرت بها هيفاء بأسعار خيالية:

حقيبة من Hermes

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على جمهورها بإطلالة صيفية ساحرة، حيث نشرت عدة صور لها عبر حسابها على إنستجرام أثناء قضاء عطلتها في الساحل الشمالي.

تألقت هيفاء بفستان قصير زاهي الألوان والرسومات، نسقته مع حذاء بيج أنيق، مع حقيبة يد فاخرة من دار الأزياء العالمية "هرمس".

تأخذ الحقيبة شكل منزل صغير، وهي قطعة فريدة من نوعها يبلغ سعرها 256.000 يورو، أي ما يعادل حوالي 8 ملايين و614 ألف جنيه مصري.

حقيبة من Rabanne



ارتدت فستانا قصيرا بتنورة منتفخة ورقبة عالية، ما أبرز قوامها الرشيق، ولتكتمل إطلالتها، اختارت هيفاء حقيبة صغيرة من أحدث مجموعات دار "Rabanne"، والتي تتميز بتصميمها العصري الفريد.

يبلغ سعر هذه الحقيبة حوالي 50 ألف جنيه.

حقيبة من Hermes



نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور الجديدة لها خلال زيارتها إلى باريس، حيث تألقت بإطلالة كلاسيكية.

وقد خطفت الأنظار بحقيبتها الفاخرة من دار Hermes التي أضفت لمسة من الرقي والأناقة على إطلالتها، يبلغ سعرها إلى 36 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و112 ألف جنيه.

حقيبة من Dior

أطلت أيضا بقفطان مخملي باللون الأسود مطرز باللون الذهبي على الأكمام تحمل اسمها "Haifa" ولقبها الفني "Diva Haifa".

نسقت مع هذا القفطان الفاخر حقيبة يد من دار الأزياء العالمية Dior، يصل سعرها إلى 4341 يورو، أي ما يعادل 222 ألف جنيه.