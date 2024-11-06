صافرات الإنذار تدوي في مشخيوت وروتم وشدموت محولا في الأغوار للتحذير من عبور طائرة مسيّرة

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان صافرات الإنذار تدوي في "مشخيوت"، "روتم" و"شدموت محولا" في الأغوار، للتحذير من عبور طائرة مسيّرة.
وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في غور الأردن للاشتباه بتسلل مسيرات معادية.
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