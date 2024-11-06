"النشرة": 9 شهداء وجريح و4 مفقودين حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الناصرية قضاء زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "حصيلة الغارة الإسرائيلية على مبنى مأهول في بلدة الناصرية قضاء زحلة أدت الى سقوط 9 شهداء وجريح و4 مفقودين، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الركام والبحث عن ناجين".

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