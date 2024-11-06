تكنولوجيا: شركة Corning تخضع للتحقيق في قضية مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة Corning المصنعة لزجاج Gorilla إتهامات بالإحتكار في سوق الإتحاد الأوروبي، حيث تخضع الشركة للتحقيق في ممارسة الإحتكار للسيطرة على السوق الأوروبي كمورد رئيسي للزجاج المخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأيضاً الساعات الذكية، مع محاولات الشركة لتقليص المنافسة في الأسواق.

بدأت السلطات المختصة بمكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي في التحقيق في إستحواذ شركة Corning على صفقات توريد الزجاج ومنع المنافسة في هذا السوق.

وتدور التحقيقات حول ثلاثة من المخاوف الرئيسية والتي تتضمن إلزام الشركات المصنعة للهاتف والأجهزة اللوحية بشراء زجاج Corning وذلك عبر عروض تخفيضات عند الشراء، كما أن الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة تقدم لشركة Corning الفرصة أيضاً لدفع عروض منافسة للشركات الجديدة في الأسواق.

كما تؤكد الجهات المختصة بمكافحة الإحتكار أن شركة Corning تعمل على التقدم بصفقات تحول دون المنافسة العادلة للشركات الأخرى المصنعة للزجاج المعالج لحماية الأجهزة.

يذكر أن “Margrethe Vestager” نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة تؤكد على أن المنافسة في صناعة الزجاج المعالج لمقاومة الصدمات والخدش من التكوينات الهامة الآن والمطلوبة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما يتطلب المنافسة في هذا السوق لخفض سعر الزجاج المستخدم لحماية الأجهزة”.

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