أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "غارة إسرائيلية ٳستهدفت جرود الهرمل قرب الحدود مع سوريا". كذلك أفاد المراسل، عن "غارة على اطراف سحمر في تل المجدل، وغارة بين اللبوة والعين"

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان على جرود الهرمل واطراف سحمر في تل المجدل وغارة بين اللبوة والعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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