منطقة المنتجات الابتكارية.. نافذة المستقبل في “بيبان 24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضمن فعاليات ملتقى “بيبان 24″، تفتح منطقة المنتجات الابتكارية في باب الابتكار آفاقًا جديدة للمبدعين ورواد الأعمال، حيث تشكل وجهة استثنائية لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية، والتفاعل مع بيئة داعمة وحاضنة للإبداع.

وتقدم منطقة المنتجات الابتكارية رؤية شاملة تمكن المبتكرين من خوض رحلتهم الريادية بثقة ودعم، حيث تضم المنطقة عددًا من الشركات المبتكرة تشمل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وخيوط الطباعة، وماسحات ضوئية، والروبوتات المتنوعة، بالإضافة إلى ابتكار في مجال الأمن السيبراني تضمن حماية الأجهزة بطريقة احترافية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتضم المنطقة شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحاسوب، تعمل على تطوير آلة قادرة على فرز التمور بواسطة الذكاء الاصطناعي لخدمة المزارع والمصانع، بالإضافة إلى شركة مختصة في الابتكار وريادة الأعمال تقدم احتضانها للمشاريع من “الفكرة إلى الريادة فالسوق”، كما تقدم دراسة وتحليل المشروع، وتصميم واجهة المستخدم، والتطوير البرمجي.

وتقدم منصة “متجري” في منطقة الابتكار الدعم اللازم الذي يمكّن التجار من إنشاء متاجر إلكترونية دون الحاجة لخبرات تقنية، وتمكين الأعمال التجارية من النمو السريع والفعال، ومنصة “أملاك كلاود” التي تساعد على تبسيط عملية تأجير وإدارة المالك العقارية من خلال تقديم خطوات سهلة الاستخدام وربطها بخدمات مساندة كخدمات الصيانة.

ويأتي ذلك ضمن باب الابتكار الذي يعزز التواصل بين رواد الأعمال والشركاء من خلال الجمع بين الجهات الداعمة وأصحاب الأفكار، حيث يوفر منصة تعاون تسهم في تسريع نمو المشاريع الابتكارية الواعدة.

يذكر أن ملتقى بيبان 24 تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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