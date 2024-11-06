تكنولوجيا: الإصدار التجريبي العام من أنظمة iPadOS 18.2 وmacOS 15.2 يتوفر الآن بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع الإصدار التجريبي العام من أنظمة iPadOS 18.2 وmacOS 15.2 وأيضاً tvOS 18.2 للمستخدمين بعدد من المميزات الجديدة.

قدمت ابل اليوم الإصدار التجريبي من تحديث iPadOS 18.2 لمستخدمي أجهزة الآيباد المتوافقة مع هذا التحديث، كما أطلقت الإصدار التجريبي من تحديث macOS 15.2 لمستخدمي أجهزة ماك المتوافقة مع هذا التحديث، على أن تتضمن هذه الإصدارات مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة والتي تشمل الآتي:

تكامل روبوتChatGPT مع مساعد Siri الرقمي وأدوات الكتابة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي

دفع تطبيق Genmoji الإبداعي لمستخدمي أجهزة الآيباد، إلا أنه لا يتوفر لمستخدمي أجهزة ماك حتى الآن

ميزة Image Wand التي تتوفر حصرياً أيضاً لمستخدمي أجهزة الآيباد، ميزة تسجيل الملاحظات بإستخدام قلم Apple Pencil

تطبيق Image Playground الإبداعي الذي يدعم المستخدمين في إنشاء صور أصلية

تحسينات في أدوات الكتابة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

وتدعم هذه المميزات الجديدة في منصة “Apple Intelligence” اللغة الإنجليزية المحلية في كندا، إستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا وأيضاً المملكة المتحدة.

كما يجلب التحديث بعض المميزات الأخرى التي تشمل الآتي:

يدعم تحديث tvOS 18.2 الأبعاد المتوافقة مع projector في العرض والإرتفاع

تطبيق Find My يدعم مشاركة الموقع مع الأخرين

تحديث macOS 15.2 يأتي بويجت مميزة للطقس في شريط القائمة

مركز الإعدادات يتيح الآن تكوين تطبيقات إفتراضية للجهاز، مع إختيارات متعددة لإضافة التعديلات على التصميم

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