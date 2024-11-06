“السجل العقاري” يقدم خدماته لزوار معرض سيتي سكيب العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك السجل العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيف الرياض النسخة الثانية منه تحت شعار “مستقبل الحياة” خلال الفترة من 11 – 14 نوفمبر 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويهدف السجل العقاري من خلال مشاركته إلى تعزيز الوعي بالسجل العقاري وخدماته وأهميته في تطوير وتنمية القطاع العقاري وتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشاريعهم بيسر وسهولة، ويستقبل السجل العقاري من خلال مركز خدمة الزوار طلبات التسجيل العيني الأول، وخدمات السجل العقاري، وتقديم الدعم للمستفيدين في تنفيذ الخدمات إلكترونيًا والرد على استفساراتهم.

وضمن المشاركة سيتحدث الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان في كلمة رئيسية عن آخر التطورات ومستوى التقدم والإنجاز في أعمال التسجيل العيني الأول، وأهمية السجل العقاري في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وأثر أعمال السجل العقاري في الحد من الممارسات الخاطئة في القطاع، وتسليط الضوء على الأعمال والخدمات المقدمة للمطورين العقاريين وأثرها في دعم عمليات التطوير العقاري ومشاريع البيع على الخارطة.

وتأتي مشاركة السجل العقاري في النسخة الثانية من المعرض استمرارًا لمشاركات السجل العقاري في المعارض والمؤتمرات الرامية إلى التعريف بالسجل العقاري وعقد شراكات محلية ودولية، حيث يعد “سيتي سكيب جلوبال” من أهم المعارض العقارية عالميًا، وتوفر النسخة الثانية من المعرض فرصًا استثمارية مميزة من خلال برنامج مستثمرين متخصص وفرص تواصل مناسبة، وتستعرض حلول البنية التحتية الذكية والحلول القائمة على التقنية والتخطيط المرتكز على البيانات، التي تكتسب أهمية في إنشاء بيئات حضرية فعالة ومستدامة وصالحة للعيش، كما يسلط المعرض الضوء على تطوير البنية التحتية الرياضية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الملاعب الثمانية التي تم الإعلان عنها حديثًا، حيث سيضم جزءًا خاصًا للملاعب والفعاليات الضخمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط