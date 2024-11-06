الامارات | «دبي سفاري بارك» تكرّم بطل تحدي الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي سفاري بارك» عن الفائزين في النسخة الأولى من «تحدي الاستدامة»، المبادرة التي تهدف إلى تشجيع العقول الشابة على تبني أفكار إبداعية في مجالات مهمة، مثل: الاستدامة، وإعادة التدوير، وحماية الحيوانات. وشهدت المسابقة مشاركة 26 مدرسة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتُوّجت مدرسة «كريدنس» الثانوية بالجائزة الكبرى عن عملها الفني المستوحى من حيوان الغوريلا الذي يجسّد الاستدامة والإبداع، مؤكدة بذلك التزامها بالابتكار البيئي، وجسّد التمثال الفائز من مدرسة كريدنس الثانوية، الذي يحمل عنوان «G1»، بشكل كبير مفهوم الاستدامة، والحاجة الملحة إلى حماية الحياة البرية. وسيتم عرض هذه القطعة في «دبي سفاري بارك»، لتلهم التفكير في الحفاظ على الحياة البرية.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني: «عكست الأعمال التي أبدعتها المدارس المشاركة فهماً معمقاً لمفهوم الاستدامة، ودورها الجوهري في حماية كوكبنا، وصون التنوع البيئي. نلتزم بمواصلة جهودنا في التوعية والإلهام، وندعو الجميع إلى التعاون معنا، لتحقيق مستقبل مستدام يضمن استمرار الحياة البرية وتنوعها».