أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتانياهو اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبحثا "التهديد الإيراني" لأمن الدولة العبرية، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة. وجاء في بيان أن "المحادثة كانت دافئة وودية. هنّأ رئيس الوزراء ترامب على فوزه الانتخابي، واتفقا على العمل معا من أجل أمن إسرائيل. بحث الطرفان كذلك التهديد الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: نتانياهو يبحث التهديد الإيراني في اتصال هاتفي مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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