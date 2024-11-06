شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة العمليات بالتنسيقية تتابع سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية طبقا لفروق التوقيت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وترصد افتتاح مركز التصويت الانتخابي بولاية هاواي، ليكتمل بذلك افتتاح جميع مراكز التصويت الانتخابي.

ورصدت الغرفة الاحتياطات الأمنية المشددة فى عدد من الولايات الكبرى، وذلك تحسبا لأي أعمال عنف قد تحدث.

دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك بممثلين من لجنتي العلاقات الخارجية و إدارة الحملات الانتخابية، وأعضاء من التنسيقية.

عقدت الغرفة باستخدام أحدث التقنيات والربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار فى الولايات المتحدة الأمريكية .

بدأت الغرفة قبل فتح باب التصويت لرصد آخر استطلاعات الرأي و المؤشرات الأولية لكل ولاية، و كافة التصريحات و الأخبار المتعلقة بالانتخابات و المرشحين و فرق حملاتهم الانتخابية باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد وتحليل سير العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية.

ويستمر عمل الغرفة حتي غلق باب التصويت.