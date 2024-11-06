كامالا هاريس تهنئ ترامب هاتفيا على فوزه في الانتخابات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسمياً بالهزيمة في انتخابات 2024، واتصلت بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته، الأربعاء.

وقال أحد كبار مساعدي هاريس: “اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وناقشت معه أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وأن يكون رئيساً لجميع الأمريكيين”، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ومن المقرر أن تلقي هاريس كلمة في جامعة هوارد بنيويورك مساء الأربعاء.

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