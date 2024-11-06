“تحدثا عن أوكرانيا والشرق الأوسط”.. ماكرون يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى “حواراً جيداً للغاية” مساء الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف الإليزيه أن الطرفين “تحدثا عن أوكرانيا والشرق الأوسط”، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكان ماكرون قد هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما أعلن الجمهوري تحقيقه فوزًا تاريخيًا.

وكتب ماكرون في منشور عبر منصة “إكس”: تهانينا للرئيس دونالد ترامب”.

وأعلن ترامب في كلمة أمام أنصاره في فلوريدا فوزه ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة قائلاً: سيكون هذا حقًا العصر الذهبي لأمريكا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط