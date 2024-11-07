اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات. ولفت في تصريح له، "اتفقنا على مواصلة حوار وثيق وتعزيز تعاوننا. القيادة الأميركية القوية أمر حيوي للعالم وللسلام العادل".
واعلن ترامب في وقت سابق، إنه سيعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: هنأت ترامب بالفوز واتفقنا على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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