اتهام ثلاثة أشخاص في السويد بزرع عبوات خارج مقر شركة إسرائيلية

وجّه الادعاء العام السويدي الاتهام لثلاثة أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، وفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
واتهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاما بتشكيل "تهديد شديد غير قانوني" و"محاولة ايقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر" عبر زرع عبوات في موقع الحادث.
واتهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاما بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة. وقد نفى المشتبه بهم الثلاثة التهم.
واوضح المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام، إن العمل كان يستهدف "حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها".
وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 حزيران على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بانتاج الطائرات المسيرة.
وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
وسبق أن تعرضت شركة إلبيت سيستمز لحادث إطلاق نار في 10 تشرين الأول من قبل فتى يبلغ 15 عاما دون أن يسفر عن إصابات، وقد جرى وفقا لوسائل إعلام سويدية اعتقال الشاب.
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