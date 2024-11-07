شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الطب 2024.. ابتكار حقنة تساعد فى سرعة علاج مرضى السرطان في بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024 عددا من الأحداث الطبية والابتكارات نجمعها لكم من خلال سلسلة "حصاد الطب 2024"، ومن بينها ابتكار حقنة لعلاج مرض السرطان فى سبع دقائق ببريطانيا.

وبحسب موقع we forum أصبحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أول هيئة في العالم تستخدم حقنة علاج السرطان ، والتي تستغرق سبع دقائق فقط لإعطائها، بدلاً من الوقت الحالي الذي يصل إلى ساعة للحصول على نفس الدواء عن طريق الحقن الوريدي.وهو ما أدى إلى تسريع عملية العلاج للمرضى فحسب، بل سيوفر أيضًا وقتًا للأطباء.

يعالج الدواء، أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الرئة والثدي، ومن المتوقع أن يتحول معظم مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البالغ عددهم 3600 مريض في إنجلترا الذين يتلقونه حاليًا عن طريق الوريد إلى الحقنة.

وبحسب موقع سكاي نيوز الامريكي قال مدير قسم السرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا البروفيسور بيتر جونسون إن إطلاق العلاج "الأول من نوعه في العالم" يعني أن "المئات من المرضى يمكنهم قضاء وقت أقل في المستشفى وسوف يوفرون وقتًا ثمينًا في وحدات العلاج الكيميائي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

واضاف "إن الحفاظ على أفضل نوعية حياة ممكنة لمرضى السرطان أمر حيوي، ومن ثم فإن تقديم الحقن تحت الجلد بشكل أسرع يحدث فرقا مهما."