الامارات | «يوغا الإنترنت» تُقلّل آلام الظهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أميركية أن ممارسة اليوغا يمكن أن تقلل من آلام أسفل الظهر، حتى في حالة تلقي التدريبات عبر الإنترنت.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن ممارسة اليوغا، والتدريبات البدنية بشكل عام، تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر، وتقلل الحاجة إلى تناول المسكنات، لكن البعض قد يجد صعوبة في التوجه إلى مراكز التدريب المتخصصة.

ويقول أخصائي الطب الوقائي في مركز كليفلاند كلينيك الطبي، الطبيب روبرت سابر، إن «حضور تدريبات اليوغا بشكل شخصي قد يكون مشكلة بالنسبة للبعض»، لكن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open وجدت أن تلقي حصص اليوغا عبر الإنترنت يساعد في تقليل أوجاع أسفل الظهر بواقع ستة أمثال مقارنة بمن لا يمارسون هذه التدريبات. وأظهرت الدراسة أن ممارسة اليوغا عبر الإنترنت تساعد أيضاً في تحسين الوظائف الحركية التي ترتبط بمنطقة أسفل الظهر.