رئيس وزراء بريطانيا: أتطلع للعمل مع ترامب وسوف تستمر العلاقة بين بلدينا في الازدهار

أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى "أنني أتطلع للعمل مع ترامب وسوف تستمر العلاقة بين بلدينا في الازدهار".

في وقت سابق، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".