من توقيع إيلي صعب.. بيلا حديد متألقة في دبي بإطلالة مدهشة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار بإطلالة بالغة الأناقة، خلال تواجدها في دبي، من توقيع اللبناني العالمي إيلي صعب.

وقد ظهرت بيلا بفستان طويل وضيق ولامع وشفاف باللون البيج، له فتحة من الجهة الأمامية، ومن دون أكمام، ونسقت معه حذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، تركت بيلا حديد شعرها منسدلاً وأملساً، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بها.

وكانت قد إنتشرت معلومات تفيد بأن بيلا حديد، ستتواجد في المملكة العربية السعودية، من أجل حضور إحدى المناسبات ضمن فعاليات أسبوع الموضة في الرياض، مقابل حصولها على مبلغ يصل إلى الـ 2 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نصف مليون دولار.

وعلى إثر هذا الخبر، إنتشر هاشتاغ من قبل المستخدمين السعوديين للمطالبة بمنع بيلا حديد من الدخول إلى الأراضي السعودية، مستذكرين منشورات قديمة لها اعتبرت في ذلك الوقت إهانة لهم، وذلك حين قامت بتصوير قدمها أمام طائرتين تابعتين لشركتي طيران إحداهما عربية وأخرى سعودية.

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