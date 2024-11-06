ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أنه تم عرض خلال جلسة الحكومة برنامج الاستجابة الذي نقوم به وهو يحتوي على 3 مسارات.
وكشف ياسين أن مجلس الوزراء اقر سلفة لمنشآت النفط بناء على دراسة لتموين 541 مركز ايواء في المناطق التي تعلو 300 متر عن سطح البحر لتأمين المازوت للتدفئة.
وأثنى ياسين على مساعدات الدول الشقيقة، لافتا الى أن اكثر من 28 الف حصة أُرسلت عبر المحافظين.
واشار الى أن هناك منصة تنشر كل شيء بشكل شفاف وأن العمل مستمر لتطبيق كل مقررات مؤتمر باريس.
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