طائرة مساعدات طبية كويتية حطّت في المطار

حطت طائرة مساعدات طبية كويتية في مطار بيروت وكان في استقبالها المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان والقائم بأعمال السفارة الكويتية الوزير المفوض عبد الله شاهين.

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