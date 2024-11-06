أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، لـ"النشرة"، أن التسجيل الصوتي الذي يتم التداول به عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح، نافياً حصول أي عملية إخلاء في المطار، ومشيراً إلى أن العمل على الوتيرة نفسها.

كانت هذه تفاصيل خبر فادي الحسن للنشرة: لا عملية إخلاء في مطار بيروت والتسجيل الصوتي الذي يوزع غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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