شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأمن السيبراني تستعرض برامجها لرواد الأعمال في "بيبان 24" والان نبدء بالتفاصيل

مسرعة الأمن السيبراني

ملتقى "بيبان 24"

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في ملتقى "بيبان 24" خلال الفترة من 5 - 9 نوفمبر المنعقد في مدينة الرياض، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية في تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وخلق بيئة تنافسية وابتكارية تجذب الاستثمار المحلي والدولي لسوق الأمن السيبراني، بما يسهم في تنميته ودعم الفرص الواعدة فيه.وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في الملتقى، برامج تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني، في مساري «البحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني» و«ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني» ودورهما في توطين تقنيات الأمن السيبراني، وتشجيع الكفاءات الوطنية لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، عبر مجموعة من البرامج، المتمثلة في «مسرعة الأمن السيبراني، سايبرك الابتكار، تحدي الأمن السيبراني، البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني».كما وفرت الهيئة جناحاً خاصاً لأبرز الشركات الناشئة المنضمة لمسرعة الأمن السيبراني بنسختيها الأولى والثانية للتعريف بمنتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية، وذلك في «باب الشركات الناشئة» أحد الأقسام الرئيسية في الملتقى.ودعت الهيئة المستثمرين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني ورواد الأعمال إلى زيارة أجنحتها في «باب التمكين» و «باب الشركات الناشئة» في ملتقى بيبان24 للاطلاع على برامجها المتنوعة، والممكنات التي تتيحها لجذب الاستثمار المحلي والعالمي لسوق الأمن السيبراني في المملكة، وخلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات وتطوير الكفاءات، لإعداد جيل واعد من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في المجال.ويُعقد ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز نوعي عالمي يحتضن الفرص الاستثمارية والريادية، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.