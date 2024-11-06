أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر، أن "كامالا هاريس ستدعو مؤيديها في خطاب اليوم إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية".
ومن المقرر أن تلقي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس كلمة اليوم في جامعة هوارد، واشنطن العاصمة، بعد هزيمتها في الانتخابات الأميركية.
ستتحدث الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينتش)، كما أكدت حملتها الآن. سيحضر أيضاً الخطاب نائب الرئيس دوغلاس إيمهوف.
قبل ذلك، يقولون إنها ستتلقى إحاطات وتدير اجتماعات داخلية للموظفين، والتي ستكون مغلقة أمام الصحافة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن" عن مصادر: هاريس ستدعو مؤيديها في خطاب اليوم إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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