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مقتل 37 شخصًا على الأقل في غارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

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واس- بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي مقتل 37 شخصًا على الأقل وأصيب 105 آخرين، مساء أمس، في غارات جيش العدوان الإسرائيلي المتواصلة على لبنان.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم, أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة 105 آخرين.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 3050 قتيلًا و13658 مصابًا وذلك منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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