بالمشاريع الحضرية.. أمانة حائل تواصل جهودها في تعزيز التنمية المستدامة

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة حائل خلال الشهر الماضي 22 موقعًا للاستثمار التجاري في المدينة والمحافظات، إلى جانب اعتماد 4 مشاريع مميزة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، كما قامت بتنفيذ 17 عملية إحداث في مواقع مختلفة.

وفي سياق رفع العمل المساحي بينت الأمانة أنها رفعت 30 موقعًا، وإصدار 85 رخصة إنشائية وفق النظام البلدي. الشموع المُضيئة

تُضيء طريق الملك عبدالعزيز

( 3700 ) عمود إنارة تُضيء شريان حائل

تم تصميمها على شكل شموع مضيئة

بتقنية تتيح تغيير الألوان

تحسين جودة الحياة وشملت مراجعة طلبات شهادة امتثال لعدد 196، و اعتماد 7 مواقع للاستثمار لمحطات الوقود، بالإضافة إلى إنجاز 72 قرارًا مساحيًا لضمان التزام المباني الجديدة بالمعايير الحضرية، وتخصيص موقعين حكوميين.

كما قامت بتسليم 10 مواقع استثمارية جاهزة للاستثمار، موقع واحد لمشروع " الداون تاون"، وسلمت 4 مواقع للاستغلال الحكومي تلبية طلبات الدوائر الحكومية ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة.